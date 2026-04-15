Трамп назвал преемниками Вэнса и Рубио

На выборы в США в 2028 году от республиканцев может быть выдвинута команда Вэнс и Рубио, заявил Трамп. Он не стал уточнять, кто из них будет баллотироваться на должность президента Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп рассказал, кто мог бы на выборах в 2028 году стать кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии.

"Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди (Вэнс) и Марко (Рубио). Я полагаю, это идеальная команда, однако остаются детали"

– Дональд Трамп

Сейчас Вэнс занимает пост вице-президента США, а Рубио – госсекретаря США. По мнению Трампа, они могут стать отличной командой на следующих выборах, при этом кто из них в таком случае будет претендовать на пост президента, а кто - на пост вице-президента, он не уточнил.