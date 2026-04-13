Вэнс останется главой делегации США на переговорах с Ираном – CNN

Вашингтон не планирует менять команду переговорщиков для новых контактов с Тегераном, главой американской делегации останется Вэнс.

Главой делегации США на втором раунде переговоров с Ираном останется, вероятно, вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает со ссылкой на источники телекомпания CNN.

Сообщается, что если второй раунд переговоров США и Ирана состоится, Вэнс вновь возглавит американскую делегацию. Также в состав делегацию войдут, как и прежде, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

"Трамп поручил своим трем главным советникам найти дипломатический выход (...) и продолжает доверять им в этом вопросе"

– CNN

Переговоры стартовали в минувшие выходные, они проходили в Исламабаде и не привели к результатам. Проведение второго раунда ирано-американских переговоров обсуждается.