ООН станет банкротом уже в августе - СМИ

Организации Объединенных Наций грозит банкротство из-за того, что США и Китай не хотят пополнять ее бюджеты – по подсчетам СМИ, деньги у ООН закончатся в течение трех месяцев.

Газета The Wall Street Journal установила, что ООН до конца лета рискует остаться полностью без средств, исчерпав все свои бюджеты – уже в середине августа крупнейшей международной организации придется объявить о банкротстве, если ей не удастся договориться о возобновлении выплат двумя крупнейшими финансовыми донорами ООН.

Речь идет о США и Китае, отказавшихся делать взносы в бюджет ООН из-за несогласия с теми или иными аспектами работы организации. В частности, США не внесли уже свыше $4 млрд.

ООН активно сокращает расходы, но это может и не спасти организацию от банкротства. Генсек Антониу Гутерриш неоднократно за последние месяцы обращал внимание сотрудников на явную перспективу довести ООН до состояния финансового коллапса.