Пашинян анонсировал строительство международной трассы на севере Армении

После Зангезурского коридора Ереван займется строительством дорог на армянском севере с целью создать еще один транзитный коридор на территории Армении, сообщил сегодня премьер-министр Никол Пашинян.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян в ходе встречи с жителями села Ачаджур (Тавушская область) рассказал о планах вслед за дорогами Зангезурского коридора на юге республики построить еще одну международную трассу – но на севере страны.

Премьер-министр пояснил, что транзитная дорога пройдет через Тавушскую, Лорийскую и Ширакскую область Армении и будет иметь платный статус. Хотя Пашинян не назвал эти страны, но по расположению упомянутых областей очевидно, что речь идет о трассе из Азербайджана в Турцию.

По его словам, правительство уже предлагает этот проект инвесторам и разрабатывает различные варианты его реализации. Никол Пашинян уточнил, что через север Армении Ереван предполагает создать короткий путь из Азии в Европу.

Армянский лидер подчеркнул, что железная дорога Зангезурского коридора в Сюникской области обязательно будет построена, причем в первоочередном порядке. После этого правительство намерено развить железные дороги на севере республики.

"В том, что железная дорога на юге Армении будет восстановлена, сомнений нет. Но и север страны обладает серьезным потенциалом, поскольку здесь проходит кратчайший транзитный маршрут между Востоком и Западом"

– Никол Пашинян

Председатель правительства Армении обратил внимание на необходимость вложений в дорожное строительство сотен миллионов долларов.