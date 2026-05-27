Вестник Кавказа

Иран не будет передавать запасы урана третьей стороне

Радиоактивные отходы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран против передачи урана третьей стороне. Власти Ирана фактически отклонили одно из американских требований.

Глава комитета парламента ИРИ по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что власти Ирана не будут передавать запас урана высокого уровня обогащения третьей стороне. Это означает, что Тегеран официально отклонил один из вопросов в контексте переговоров с США. 

Азизи отметил, что урегулирование не будет возможно, если Вашингтон не изменит свою риторику. По его словам, Белый дом не заслуживает доверия. 

По словам иранского госдеятеля, Тегеран нацелен на постоянный контроль над Ормузским проливом. Иран намерен сделать этот контроль долгосрочным фактором внешней политики. 

Отметим, что Россия предлагает сторонам процесса вариант с транспортировкой урана из Ирана на территорию РФ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
365 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.