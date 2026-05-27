Иран не будет передавать запасы урана третьей стороне

Тегеран против передачи урана третьей стороне. Власти Ирана фактически отклонили одно из американских требований.

Глава комитета парламента ИРИ по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что власти Ирана не будут передавать запас урана высокого уровня обогащения третьей стороне. Это означает, что Тегеран официально отклонил один из вопросов в контексте переговоров с США.

Азизи отметил, что урегулирование не будет возможно, если Вашингтон не изменит свою риторику. По его словам, Белый дом не заслуживает доверия.

По словам иранского госдеятеля, Тегеран нацелен на постоянный контроль над Ормузским проливом. Иран намерен сделать этот контроль долгосрочным фактором внешней политики.

Отметим, что Россия предлагает сторонам процесса вариант с транспортировкой урана из Ирана на территорию РФ.