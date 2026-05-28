Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

Четверка лидеров стран ЕАЭС приняла заявление по Армении. Документ передан замглавы правительства РА Мгеру Григоряну.
Лидеры четырех стран ЕАЭС приняли заявление по Армении. Документ передан вице-премьеру РА Мгеру Григоряну. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, Ереван не делал запроса относительно отдельного обсуждения ситуации.
Как отметил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, евроинтеграция Армении не должна проводиться за счет средств ЕАЭС, этот процесс должен оплачиваться Ереваном.