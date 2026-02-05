Вестник Кавказа

В Анапе открыли еще 15 пляжей к началу летнего сезона

В Анапе открыли еще 15 пляжей к началу летнего сезона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще 15 пляжей в Анапе к началу летнего сезона прошли проверку и получили разрешительные документы, а еще 29 находятся на стадии экспертизы.

В Анапе 15 пляжей получили все необходимые разрешительные документы на возобновление работы, еще 29 находятся на стадии прохождения экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

“В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже имеются все разрешительные документы на 15 пляжей. Еще 29 проходят экспертизу”

– заявление

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что пляжи Анапы будут частично открыты с 1 июня 2026 года. Мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей курорта будет проводится на протяжении всего летнего сезона ведомством.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1040 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.