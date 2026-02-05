В Анапе открыли еще 15 пляжей к началу летнего сезона

В Анапе 15 пляжей получили все необходимые разрешительные документы на возобновление работы, еще 29 находятся на стадии прохождения экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

“В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже имеются все разрешительные документы на 15 пляжей. Еще 29 проходят экспертизу”

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что пляжи Анапы будут частично открыты с 1 июня 2026 года. Мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей курорта будет проводится на протяжении всего летнего сезона ведомством.