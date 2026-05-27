Трамп: сделка США с Ираном включает разминирование и открытие Ормуза

Соглашение США с Ираном подразумевает разблокировку Ормузского пролива и восстановление судоходства, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Ормузский пролив должен быть немедленно открыт, никакой платы за неограниченный проход судов в обоих направлениях"

– Дональд Трамп

Отдельно он указал, что сделка должна включать снятие морской блокады и разминирование пролива.

Отметим, что сведения разведки о том, что Иран заминировал Ормуз не подтвердили в ВС США, об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

Разведка США полагала, что мины в проливе были установлены Ираном в первые дни конфликта, стартовавшего 28 февраля. Американские военные в регионе использовали авиацию и подводные беспилотники, но так и не подтвердили, что Ормуз заминирован.