Путин: для России приемлемо все, что хорошо для армянского народа

Президент России Владимир Путин высказался по поводу текущих отношений между Россией и Арменией. По его словам, Москва приемлет все, что окажется хорошим для армянского народа.

Глава государства напомнил, что русский и армянский народы были связаны узами дружбы на протяжении веков.

Президент отметил, что никакие решения Еревана не смогут испортить политические отношения между РФ и АР.

"Но речь идет об экономических субстанциях. Все нужно внимательно посчитать"

– Владимир Путин

Президент напомнил, что РФ уже инвестировала в Армению существенные средства, Европа же пока только обещает когда-нибудь вложить в Армению 2,5 млрд евро.

Он обратил внимание на то, что если Армения запустит процесс перехода на стандарты Евросоюза, то Россия будет вынуждена на объективных основаниях свернуть экономическую интеграцию с ней.

Так, пояснил российский лидер, если Армения покинет ЕАЭС, то ее гражданам нужно будет приобретать патенты для работы в России, будут ужесточены требования к автоперевозчикам, вырастут тарифы на железнодорожные перевозки.

Кроме того, отметил он, российская сторона в этом случае поднимет цены на энергоносители для Армении, что обойдется ей в 14% ВВП.

Путин также призвал Армению подумать о том, куда она будет поставлять сельскохозяйственные товары, например, вино, при разрыве экономических связей с ЕАЭС.

"Россия хотела бы, чтобы референдум по поводу вступления в ЕС или продолжения участия в ЕАЭС прошел в Армении как можно скорее"

– Владимир Путин