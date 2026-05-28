Россия готова выступить посредником между Пакистаном и Афганистаном

В Совбезе РФ рассчитывают на возобновление переговоров Пакистаном и Афганистаном. Там отметили, что готовы стать посредником между странами, чтобы помочь им нормализовать ситуацию на границе.

Россия готова помочь Пакистану и Афганистану нормализовать обстановку на границе. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов на встрече с заместителем советника премьер-министра по нацбезопасности Пакистана Азадом Саджадханом.

"Мы заинтересованы в нормализации обстановки на пакистано-афганистанской границе. При этом мы рассчитываем, что сторонам удастся вернуться за стол переговоров и разрешить свои разногласия политико-дипломатическим путем. Если вы сочтете уместным, мы готовы оказывать этому процессу повсеместное содействие"

– Александр Венедиктов

Он подчеркнул, что отношения Москвы и Исламабада динамично развиваются почти во всех областях.

"По линии СБ РФ мы выступаем за активизацию сотрудничества. Пакистан - наш важный партнер в регионе"

– замсекретаря российского Совбеза

Напомним, встреча Венедиктова и Саджадхана прошла на полях Московского международного форума по безопасности в эту среду, 27 мая.