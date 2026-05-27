Шио III встретился с делегацией Госдепа США

Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III провел встречу с представителями Госдепартамента США. Стороны обсудили диалог между Вашингтоном и Тбилиси, а также перспективы перезапуска отношений двух стран.

Американские дипломаты поздравили Шио III с избранием на пост главы ГПЦ, а также отметили важную роль, которую играла церковь в истории страны. Стороны затронули вопрос общих христианских ценностей двух стран, отметив готовность их укрепления.

Стороны обсудили широкий круг актуальных тем в контексте отношений Вашингтона и Тбилиси. Как отметили в Патриархии Грузии, характер встречи позволяет рассчитывать на перезапуск отношений двух стран.

Кроме того, посланников Вашингтона пригласили на праздничные мероприятия, посвященные 1700-летию принятия христианства в Грузии.