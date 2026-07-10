Иран не нападал на страны региона – Багаи

В иранском дипломатическом ведомстве заявили о том, что страна не совершала никаких военных ударов по территории соседних стран, а целилась исключительно по американским военным базам.

Иран не наносил ударов по странам Персидского залива, такое заявление сделал на брифинге представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Он почеркнул, что атакам подверглись только военные базы Соединенных Штатов в регионе.

"Мы не нападали ни на одну страну в регионе, и атаки Ирана были направлены только на позиции США в регионе"

– Эсмаил Багаи

Также официальный представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Тегеран уже не единожды "просил соседние страны не позволять США использовать свою территорию для вторжения в Иран".

Иранская сторона выступает за стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке в отличие от США, нарушивших все договоренности, заключил Багаи.