США и Иран в третий раз за неделю обменялись ракетными ударами

Эскалация боевых действий между США и Ираном продолжается: третья с начала июля взаимная ракетная атака состоялась в ночь на воскресенье. Американские военные заявили об обстреле 140 целей в Иране. Три страны Персидского залива рассказали об отражении ракет и БПЛА, запущенных с территории Ирана.

Этой ночью американские войска вновь атаковали военные цели на территории Ирана, а Корпус стражей Исламской революции в ответ обстрелял ракетами объекты США в странах Персидского залива. Обмен ударами стал третьим за эту неделю.

Американское командование CENTCOM объяснило третью серию ракетных запусков еще одним ударом КСИР по коммерческому кораблю, пересекавшему Ормузский залив в обход маршрута, предписанного Ираном всем судам в проливе.

По удар в Иране попали порты Бендер-Аббас, Сирик и Чабахар, остров Кешм и объекты в провинции Бушер, в частности, в районе Эселуйе. По подсчету CENTCOM, всего были атакованы порядка 140 иранских целей – склады ракет, БПЛА и боеприпасов, военные корабли, радары и прибрежная военная инфраструктура.

Таким образом в течение недели число объектов в Иране, обстрелянных США, превысило 300 штук.

В свою очередь, КСИР нанес ответные удары по американским военным объектам в арабских монархиях Персидского залива, проинформировавших об отражении иранских ракет и БПЛА силами своих ПВО. Тегеран сам объявил об ответных атаках, но не уточнил, какие цели обстреливает.

Первыми о нападении КСИР на свои территории сообщили ОАЭ. Минобороны Эмиратов отметило, что системы ПВО успешно сбивают приближающиеся к территории государства иранские снаряды. Всего ведомство насчитало 12 сбитых ракет и БПЛА.

МВД Катара ночью опубликовало обращение к гражданам о необходимости остаться дома, пока продолжается атака Ирана. В Дохе были слышны взрывы, характерные для работы ПВО.

Бахрейн также рассказал об отражении нападения КСИР.