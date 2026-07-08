Вестник Кавказа

Израиль вернет в июле часть занятых территорий Ливану - СМИ

Израиль вернет в июле часть занятых территорий Ливану - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле готовятся к передаче части территорий, занимаемых израильскими войсками, под контроль Ливану. По данным источника, это случится в ближайшие дни.

Власти Израиля в ближайшие дни вернут Ливану контроль над частью территорий, на которых сейчас находятся израильские войска. Об этом сообщил представитель американской администрации, пожелавший остаться анонимным.

"Первая "пилотная зона", занимаемая в настоящее время Израилем, будет передана под контроль Ливана "в течение нескольких дней". "Дальнейшие пилотные зоны определены на картах"

– чиновник

Он также рассказал, что в скором времени Соединение Штаты связываться с международными партнерами для того, чтобы помочь правительству Ливана с эффективным восстановлением суверенитет в этих зонах и по всей стране в целом, передает CNN.

Переговоры между представителями сторон, посвященные этой теме, состоятся на следующей неделе в Риме в закрытом формате.

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