"Грузинская железная дорога" установила рекорд в июне

Рекордные грузоперевозки зафиксированы в Грузии по итогу июня. Достигнут максимальный за десять лет показатель, сообщили в Минэкономики страны.

"Грузинская железная дорога" в прошлом месяце поставила рекорд по грузоперевозкам, поделилась замглавы Минэкономики Грузии Тамар Иоселиани.

Замминистра сообщила, что за июнь по железной дороге было перевезено рекордное количество грузов за последнее десятилетие – 1 361 484 тонны. Такой показатель стал возможен на фоне развития и модернизации ГЖД.

"Следует отметить, что результаты, достигнутые ГЖД за прошедший год, действительно очевидны. Среди наиболее значимых проектов можно выделить модернизацию перевального участка, завершенную в декабре 2025 года, и возобновление полноценной работы железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, что существенно усиливает роль железной дороги в развитии Среднего коридора"

– Тамар Иоселиани