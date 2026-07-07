Паводок оставил без электроснабжения более 30 тыс человек в Дагестане

Из-за сильных проливных дождей и паводков в населенных пунктах Дагестана произошли массовые отключения электричества, а 56 поселений остались отрезанными от дорог.

В Дагестане из-за паводка, вызванного ливнями, более 30 тыс человек остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В районах республики произошли отключения света. Из-за селей и камнепадов 56 населенных пунктов остались без транспортного сообщения, эвакуированы 106 человек.

"По данным единых дежурно-диспетчерских служб, без света остаются 48 населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Всего отключено 6,5 тыс домовладений, в которых проживает порядка 30 тыс человек, из них 6,1 тыс детей"

- МЧС России

В ведомстве прогнозируют ухудшение ситуации и достижение критических отметок уровня воды в бассейне реки Сулак. В зону потенциального риска подтопления жилых секторов попадают населенные пункты Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка.

В связи с угрозой затопления территорий вдоль русла реки Сулак главе Кизилюртовского района рекомендовано организовать оповещение и эвакуацию граждан. Ситуация находится на особом контроле, к работам привлечены более 200 человек и 75 единиц техники.