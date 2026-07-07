Вестник Кавказа

Президент Сирии прибыл в Турцию

Президент Сирии прибыл в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ахмед аш-Шараа прибыл в Анкару с визитом. В столице Турции у него запланирована встреча с Трампом.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершает визит в Турцию. Самолет аш-Шараа приземлился в аэропорту Анкары. 

В аэрогавани турецкой столицы аш-Шараа встретили глава Минторга Турции Омер Болат и другие официальные лица. 

Отметим, что в Анкаре у аш-Шараа запланирована встреча с лидером США Дональдом Трампом.

Напомним, что в Турции проходит саммит НАТО. Вчера состоялась встреча Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

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