Перспективы развития партнерства обсудили МВД Грузии и ФБР

Директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии провел встречу с представителем ФБР. Стороны оценили текущем уровне сотрудничества и обсудили перспективы его развития.

Во вторник, 7 июля, состоялась встреча директора Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Давида Кикнадзе и представителя Федерального бюро расследований (ФБР) в Грузии. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах грузинского министерства в социальных сетях.

Стороны поговорили о результатах взаимодействия между МВД Грузии и ФБР, перспективах дальнейшего развития партнерства, механизмах обмена информацией, а также о будущих совместных проектах и приоритетных направлениях сотрудничеств.

Особое внимание участники встречи уделили борьбе с транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью и другими международными угрозами. Была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в правоохранительной сфере.