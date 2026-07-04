Альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

В ГУ МЧС РФ по КБР сообщили о смерти альпиниста, совершавшего восхождение на Эльбрус. Он погиб на высоте более 5 км.

Незарегистрированный альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Об этом информирует Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Смерть наступила на высоте 5,5 тыс метров. О случившемся рассказали очевидцы.

"В 13.10 мск в понедельник поступила информация, что на горе Эльбрус на высоте около 5500 метров при восхождении погиб альпинист. Информация поступила от очевидцев. Данных о регистрации и личности нет"

– пресс-служба ведомства

В ГУ МЧС РФ по КБР отметили, что из-за отключения электричества 6 июля на Эльбрусе не работают канатные дороги. В связи с этим эвакуировать тело альпиниста планируют вечером после восстановления энергоснабжения.