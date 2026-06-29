Вестник Кавказа

Абхазия перевыполнила план по турпотоку

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поток в Абхазию растет из года в год, поделились в Минэкономики республики. В прошлом году план по турпотоку был перевыполнен на 13%.

Поток туристов в Абхазию ежегодно увеличивается, сообщил пресс-секретарь министерства экономики республики Сандро Делба.

В прошлом году в Абхазии побывали 1,87 млн гостей, тогда как плановый показатель составлял 1,66 млн туристов. План по турпотоку в Абхазию в 2025 году удалось перевыполнить на 13%.

"Итоги текущего сезона будут подведены после его завершения, но уже сегодня можно говорить о том, что наблюдается положительная динамика"

– Сандро Делба

Доходы предприятий туристической отрасли в республике в 2025 году достигли 1,8 млрд рублей, что почти вдвое выше показателей 2022 года (1 млрд рублей), пишет Sputnik.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
925 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.