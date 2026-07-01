Вестник Кавказа

BP: Азербайджан останется энергетическим центром региона

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У Азербайджана есть все, чтобы еще многие годы быть энергоцентром региона, такое заявление сделал региональный президент нефтегазовой корпорации BP.

Азербайджан в ближайшие десятилетия сохранит за собой статус энергетического центра Южного Кавказа, об этом заявил региональный президент BP (British Petroleum) по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

Выступая на открытии XX Бакинской летней энергетической школы, организованной Институтом развития и дипломатии Университета ADA, Кристофоли отметил, что у Азербайджана имеются все ключевые преимущества для того, чтобы оставаться региональным энергоцентром.

"Этому способствуют богатые запасы углеводородов, развитая инфраструктура - трубопроводы, терминалы и платформы, успешный опыт сотрудничества, высококвалифицированные кадры, а также благоприятная среда для ведения бизнеса и внедрения инноваций"

– Джованни Кристофоли

Он добавил, что корпорация BP гордится партнерством с Азербайджаном, которое продолжается уже 30 лет, и рассчитывает продолжать и развивать сотрудничество не только в нефтегазовой сфере, но и в сфере человеческого капитала, образования, культуры и социальных программ, в том числе поддержки Университета ADA.

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