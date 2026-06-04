Управление нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан перешло к SOCAR

Компания BP сегодня передала дочерней компании азербайджанской SOCAR управление нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан.

Управление трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан перешло от британской BP к "дочке" госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), такое сообщение распространила пресс-служба BP.

"С 1 июля 2026 года управление нефтеэкспортным трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан перейдет от компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (BP) к SOCAR Midstream Operations LLC (SMO) - дочерней компании SOCAR, находящейся в ее полной собственности"

– BP

В заявлении уточняется, что "дочка" SOCAR получила права на управление всеми тремя секциями нефтепровода – и в Азербайджане, и в Грузии, и в Турции.

Кроме того, отмечено в сообщении, дочерняя компания SOCAR также будет управлять общими операциями, которые производятся как в системе БТД, так и в рамках управления Южно-Кавказским трубопроводом (ЮКТ).

Стоит отметить, что объектами на Сангачальском терминале, как и раньше, будет управлять BP. Британская компания останется также оператором месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз".