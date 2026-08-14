Азербайджан и Иран возобновили взаимные поставки газа

Поставки природного газа в первой половине текущего года возобновились между Азербайджаном и Ираном, следует из данных Госкомстатистики АР.

Взаимные экспорт и импорт природного газа возобновили Азербайджан и Иран в первом полугодии 2026 года, соответствующий отчет распространил Государственный комитет статистики Азербайджана.

По его данным, за период с января по июнь нынешнего года Азербайджан экспортировал в Иран 98,876 млн кубометров газа (в газообразном состоянии), его стоимость составила $6,654 млн.

В то же время, Азербайджан импортировал из Ирана 193,187 млн кубометров такого же газа в общей сложности на $13,001 млн.

Стоит отметить, что в январе-июне минувшего года Азербайджан и Иран не поставляли друг другу газ.

Кроме того, из отчета Госкомитета следует, что в январе-июне 2026 года Азербайджан получал газ (в газообразном состоянии) только из одной страны, а именно Ирана. В прошлом году за тот же промежуток времени Азербайджан ввозил природный газ только из России и Туркменистана.