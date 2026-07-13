Конгресс США уведомлен о новой заморозке 907-й поправки

Обе палаты американского Конгресса получили от Госдепартамента документы об очередной годовой приостановке действия 907-й поправки к Акту в поддержку свободы, запрещающей помощь США Азербайджану.

Американский Госдепартамент опубликовал сведения об уведомлении Конгресса США по процедуре приостановки действия 907-й поправки к Акту в поддержку свободы 1992 года (FSA).

Напомним, что эта поправка имеет антиазербайджанский характер, поскольку вводит ограничения на предоставление помощи США Азербайджанской Республике. С 2001 года действие поправки традиционно приостанавливается американскими президентами каждый год. Исключением стал президент Джо Байден, отказавшийся приостанавливать действие 907-й поправки в последний год своего президентства – при Дональде Трампе традиция была возобновлена.

Госдепартамент в соответствии с протоколом обязан официально уведомлять Конгресс о том, что принятые им законы и подзаконные акты по внешней политике приостанавливаются по решению президента. Поэтому 28 июля соответствующий документ по 907-й поправке был передан в сенаторский Комитет по международным делам, а на этой неделе, 10 августа официальные бумаги поступили в аналогичный комитет в Палате представителей.

Таким образом, вся юридическая процедура, необходимая для отмены действия 907-й поправки еще на год, исполнена властями США.