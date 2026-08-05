Вестник Кавказа

Новак распорядился о допмерах по топливу

Новак распорядился о допмерах по топливу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-премьер РФ Александр Новак распорядился принять дополнительные меры по обеспечению ряда регионов России топливом.

Профильные ведомства и нефтяные компании должны принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где все еще наблюдения топливный кризис, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Соответствующее заявление было сделано им на совещании правительства по ситуации на внутреннем рынке топлива.

Как отмечается в официальном сообщении российского кабмина, "в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС".

"Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация"

– пресс-служба кабинета министров РФ

Отмечается, что на совещании отдельно рассматривалась ситуация с обеспечением топливом в Краснодарском крае и Севастополе.

В рамках совещания было подчеркнуто, что "поставки топлива в труднодоступные регионы продолжаются согласно утвержденному графику".

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