Новак распорядился о допмерах по топливу

Профильные ведомства и нефтяные компании должны принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где все еще наблюдения топливный кризис, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Соответствующее заявление было сделано им на совещании правительства по ситуации на внутреннем рынке топлива.
Как отмечается в официальном сообщении российского кабмина, "в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС".
"Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация"
– пресс-служба кабинета министров РФ
Отмечается, что на совещании отдельно рассматривалась ситуация с обеспечением топливом в Краснодарском крае и Севастополе.
В рамках совещания было подчеркнуто, что "поставки топлива в труднодоступные регионы продолжаются согласно утвержденному графику".