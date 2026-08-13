Спортсмены из Ирана, США и Грузии выступят на турнире по бадминтону в Баку

"Azerbaijan Junior Open 2026" пройдет в Баку. Столицу Азербайджана посетят бадминтонисты из девяти стран.

Баку примет международный турнир "Azerbaijan Junior Open 2026", который соберет юных бадминтонистов в возрасте до 19 лет. Ожидаются гости из Ирана, США, Грузии, Индии и других стран.

Всего за медали в пяти категориях поборются 64 спортсмена. Национальная команда Азербайджана состоит из 22-х бадминтонистов.

Соревнования будут проходить в личном и парном форматах. Также будут разыграны награды среди смешанных пар. Финал соревнований пройдет 16 августа.

Отметим, что для АР это мероприятие станет первым турниром подобного уровня в бадминтоне.