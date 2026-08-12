В Азербайджане с окончания войны на минах подорвались 436 человек

В Азербайджане с ноября 2020 года произошло свыше 400 минных инцидентов – погибли 73 человека, травмы получили 363 человека.

В Генпрокуратуре Азербайджана поделились последними данными о количестве пострадавших от разрыва мин на освобожденных территориях с 10 ноября 2020 года – после окончания Карабахской войны.

Согласно сообщению ведомства, за эти годы на минах подорвались 436 человек, из них 73 человека погибли, 363 человека получили различные травмы.

"С сожалением сообщаем, что на освобожденных от оккупации территориях продолжают происходить инциденты, связанные со взрывами мин, приводящие к гибели и ранениям людей"

– Генпрокуратура АР

По каждому минному инциденту принимаются необходимые меры Генеральной прокуратурой совместно с соответствующими государственными органами, проводятся расследования. О случаях регулярно информируется общественность.

"Ликвидация минной угрозы играет ключевую роль в обеспечении безопасности граждан на деоккупированных территориях, их восстановлении и устойчивом процессе возвращения населения"

– Генпрокуратура АР

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана призвали граждан и иностранцев, которые совершают поездки на освобожденные от оккупации территории страны использовать только установленные безопасные маршруты, строго соблюдать предупреждающие знаки и рекомендации соответствующих государственных органов.

Минная угроза по-прежнему актуальна

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Карабах и Восточный Зангезур были настолько загрязнены минами в годы оккупации этих азербайджанских территорий Арменией, что даже спустя почти шесть лет после победы Азербайджана в Карабахской войне мины продолжают составлять угрозу жизням людей на освобожденных землях.

"Недавние подрывы граждан на минах в Кельбаджарском и Ходжавендском районах свидетельствуют о том, что по сей день минное загрязнение остается тяжелой проблемой на освобожденных территориях. ANAMA разминирует Карабах и Восточный Зангезур ежедневно на протяжении почти шести лет, однако угроза сохраняется. Азербайджан постоянно борется с этой угрозой, но оценки экспертов говорят о том, что работы предстоит еще много", - прежде всего сказал он.

"Как историк я напомню, что со времен Второй мировой войны еще не все мины найдены и обезврежены, а с ее конца прошло уже более 80 лет. В годы Карабахской войны прямо на оккупированных территориях Азербайджана действовало практически единственное производство у армянских оккупантов — минный завод. Вот и все, чем они занимались. В итоге были произведены и рассеяны миллионы мин, и каждую из них предстоит найти и обезвредить", - продолжил эксперт.

"Остроту этой проблеме придает то, что мины рассеивались не только у линии соприкосновения войск, но буквально всюду, где располагалась та или иная значимая инфраструктура, поскольку у минировавших Карабах оккупантов было ожидание, что рано или поздно Азербайджан освободить свои земли. В итоге заминированы подходы к рекам, дороги, электрические трансформаторы, жилые здания, даже кладбища. Поэтому пройдут еще годы, прежде чем весь Карабах и Восточный Зангезур будут очищены от мин", - заключил Ризван Гусейнов.