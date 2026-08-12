Турция планирует покорить Луну в 2027 году

В начале следующего года Турция отправит к Луне космический аппарат собственной разработки. Испытания аппарата прошли успешно.

Турция в начале следующего года намерена отправить на Луну космический аппарат с гибридным двигателем. Лунный аппарат уже прошел все необходимые испытания, рассказал глава Минпрома страны Фатих Каджыр.

"В первые месяцы 2027 года мы запустим в космос наш лунный аппарат, оснащенный собственной гибридной двигательной установкой. Наши инженеры, исследователи и ученые разрабатывают отечественный лунный аппарат. График запусков уже утвержден. Все испытания успешно завершены"

– Фатих Каджыр

По его словам, Анкара нацелена на дальнейшее развитие своей космической программы. В частности, ведутся работы по реализации проекта космодрома в Сомали, что позволит стране полностью контролировать весь цикл от производства до запуска космических спутников.

Отметим, что проект космодрома в Сомали оценивается в $350 млн. Работы планируется завершить в 2027 году. По данным СМИ, космодром будет использоваться в том числе для запуска баллистических ракет.