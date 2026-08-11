Вестник Кавказа

Иран продолжает контролировать и блокировать Ормуз – PGSA

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране подчеркнули, что страна контролирует Ормузский пролив, заявления Трампа об американском контроле не соответствуют действительности.

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские военные полностью контролируют Ормузский пролив опровергли в Управлении Ирана по контролю за проливом (PGSA).

"Заявления и неоднократные сообщения официальных лиц США о том, что Ормузский пролив больше не заблокирован, не меняют реальности: Ормузский пролив остается закрытым и не будет вновь открыт до тех пор, пока не будут приняты условия Ирана"

– PGSA

Глава Белого дома не раз объявлял, что стратегически водная артерия находится под полным контролем США. Очередное такое заявление он сделал накануне. 

"США полностью контролируют Ормузский пролив. Думаю, мы его сохраним! И Иран ничего не может с этим поделать"

– Дональд Трамп

Отметим, что судоходство в Ормузе сейчас находится на крайне низком уровне. Так, в июле в среднем пролив за сутки пересекало 26 судов, а до конфликта США с Ираном – 130. Судоходство снизилось в пять раз.

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