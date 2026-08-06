Между Баку и Тбилиси могут появиться дополнительные поезда – ГЖД

В ГЖД сообщили, что препятствий для того, чтобы ввести на направлении Баку-Тбилиси дополнительные поезда нет. Этот вопрос обсуждается на фоне высокого спроса на билеты.

На маршруте Баку-Тбилиси-Баку может стать больше поездов, грузинская сторона не видит препятствий для запуска новых рейсов, поделились в компании "Грузинские железные дороги".

Сообщается, что железнодорожные структуры Грузии и Азербайджана проводят совместную работу по запуску дополнительных поездов между столицами двух стран.

"На данном этапе между сторонами идет соответствующий рабочий процесс. Каких-либо препятствий для назначения и приема дополнительных рейсов с нашей стороны нет"

– ГЖД

В компании добавили, что информация о датах запуска дополнительных поездов между Грузией и Азербайджаном будет представлена заранее, пишет Report.

Поезд Баку-Тбилиси-Баку пользуется большим спросом, из-за чего у пассажиров возникают трудности с покупкой билетов.