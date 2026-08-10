Самый длинный в Грузии мост построят на границе с РФ

Самый длинный в Грузии построят в составе трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Протяженность моста составит 2 км.

В Грузии возведут мост длиной 2 км, который станет самым протяженным в стране. Проект будет реализован в рамках строительства дороги к российской границе длиной 4,5 км.

Строительство моста запланировано на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая соединяет РФ и Грузию, информирует департамент автодорог страны.

"Существующая дорога не удовлетворяла стандарта современной транзитной магистрали и была серьезно повреждена, из-за чего ее ремонт не смог бы удовлетворить требованиям безопасности и пропускаемости, что и обусловило необходимость постройки этого участка дороги заново"

– департамент

Автодорога будет иметь две полосы. В составе автомагистрали запланировано строительство двух мостов, а также двух тоннелей.

Власти уже ввели в строй один из тоннелей длиной 460 м, также запланирован ввод в строй второго тоннеля протяженностью 846 м.