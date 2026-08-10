Вестник Кавказа

Баку и Ташкент обсудили перспективы развития отношений

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Посол АР в Ташкенте встретился с замглавы МИД Узбекистана. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества.

Азербайджан и Узбекистан обсудили ключевые аспекты отношений двух стран, а также затронули перспективы связей в рамках стратегического партнерства. Обсуждение состоялось на встрече между замглавы МИД Узбекистана Бобура Усманова с послом АР в Узбекистане Рашадом Мамедовым. 

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном. Стороны обсудили дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также продолжение эффективных контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес"

– Рашад Мамедов 

Ранее Азербайджан и Узбекистан запустили систему электронного документооборота eTIR, которая значительно упрощает логистику и способствует укреплению торговых связей между странами.

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