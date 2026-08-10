В Турции предлагают создать коридоры безопасности в Черном море

Yeni safak: Анкара может создать коридоры безопасности в Черном море для коммерческих судов.

В Турции выступили с предложением создать коридоры безопасности для торговых судов, которые следуют в российские или украинские порты. Инициатива была представлена на страницах газеты Yeni safak, которую связывают с властями страны.

Коридоры безопасности будут организованы, чтобы исключить удары по коммерческим судам. Также планируются ограничения для турецких рыболовецких судов: власти намерены исключить выход этих кораблей за границы территориальных вод страны.

Официальная Анкара пока не комментировала инициативу, однако в деловых кругах страны отметили, что подобные планы могут обсуждаться на высшем уровне, так как Турция нацелена обезопасить движение судов в акватории Черного моря, передает ТАСС.

Ранее власти страны сняли ограничения на проход судов через пролив Дарданеллы.