Вестник Кавказа

В Турции предлагают создать коридоры безопасности в Черном море

Босфор
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Yeni safak: Анкара может создать коридоры безопасности в Черном море для коммерческих судов.

В Турции выступили с предложением создать коридоры безопасности для торговых судов, которые следуют в российские или украинские порты. Инициатива была представлена на страницах газеты Yeni safak, которую связывают с властями страны. 

Коридоры безопасности будут организованы, чтобы исключить удары по коммерческим судам. Также планируются ограничения для турецких рыболовецких судов: власти намерены исключить выход этих кораблей за границы территориальных вод страны. 

Официальная Анкара пока не комментировала инициативу, однако в деловых кругах страны отметили, что подобные планы могут обсуждаться на высшем уровне, так как Турция нацелена обезопасить движение судов в акватории Черного моря, передает ТАСС. 

Ранее власти страны сняли ограничения на проход судов через пролив Дарданеллы.

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