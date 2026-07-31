Вестник Кавказа

Когда ОДКБ обсудит лишение Армении права голоса?

Вывеска ОДКБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Решение об утрате Арменией права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности, заявили в МИД РФ, может быть вынесено 11 ноября, на саммите ОДКБ.

Члены ОДКБ могут обсудить возможность аннулирования права голоса Армении на саммите организации, который состоится 11 ноября, об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Любые решения, касающиеся возможного принятия ограничительных мер в отношении одного из членов организации, полностью относятся к прерогативам Совета коллективной безопасности (в него входят главы государств – членов ОДКБ), который вправе принимать такие решения на основе положений устава организации (касательно вашего вопроса применимые нормы содержатся, в частности, в его статьях 20 и 25)"

– Михаил Галузин

Дипломат пояснил в интервью ТАСС, что очередное заседание Совета назначено на 11 ноября, местом его проведения станет Москва.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Устав ОДКБ представляет собой не что иное, как международный договор, так что все подписавшие его стороны должны выполнять его положения, в том числе по финансированию структур организации.

Он также пояснил, что решение армянских властей отказаться от участия в деятельности ОДКБ, в том числе не подписывать ежегодные документы о ее бюджете, представляет собой только неиспользование Ереваном доступного ему права. При этом обязательства Армении по уплате взноса остаются в силе.

"Исходя из принципа сохранения институциональной эффективности, в любой международной организации на этот случай есть предусмотренные основополагающими документами процедуры. ОДКБ – не исключение"

– Михаил Галузин

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