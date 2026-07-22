Россия стала четвертой по популярности у грузинских туристов

Россия вошла в топ-5 туристических направлений для граждан Грузии во втором квартале 2026 года, став у них четвертой по популярности, а лидирует у них все же Турция.

Отдых в России привлекает все больше туристов из Грузии – страна стала четвертой в рейтинге топ-5 самых популярных направлений, куда они выезжали во втором квартале 2026 года, свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

Всего за этот период граждане и резиденты Грузии совершили более 740 тыс поездок за границу, 14,5% из которых приходились на Россию, передает ТАСС.

Лидером по числу визитов грузинских туристов стала Турция – турецкие курорты для отдыха выбрали для себя 34,1% отдыхающих, отмечая отличный сервис и систему "все включено". На втором месте оказались страны ЕС (19,7%), на третьем – соседняя Армения (19,2%), на пятом месте рейтинга оказались другие страны, куда выезжали на отдых 10,7% грузинских туристов.

Их траты за рубежом составили 685,6 млн лари (более $261 млн), то есть в среднем чуть больше $350 на человека. Большая часть денег - 245,1 млн лари (более $93 млн) у них ушла на шопинг, 184,6 млн лари (более $70 млн) - на еду и напитки, а самой скромной статьей расходов стало проживание - 99,3 млн лари (около $38 млн), говорится в сообщении.