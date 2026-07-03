Гэтжи может провести последний бой в карьере против Махачева

Мэнеджер Гэтжи считает бой с Махачевым самым логичным вариантов для последнего поединка американца в карьере. По его словам, этот бой даст возможность Джастину получить самый большой гонорар.

Чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи может провести свой последний бой в карьере против чемпиона промоушена в полусреднем весе Исламом Махачевым. Об этом сообщил менеджер американского спортсмена Али Абдель-Азиз.

Он подчеркнул, что хочет видеть соперником Джастина такого бойца, который поможет сделать последний в карьере выход в октагон для его клиента максимально привлекательным с финансовой точки зрения.

"Если Джастину Гэтжи предстоит выбрать один бой, я бы хотел, чтобы он провел только один поединок. В этом случаенужно выбрать самого крупного соперника, который принесет ему самый большой гонорар"

– Али Абдель-Азиз

Он добавил, что совсем необязательно, чтобы это был бой за титул.

"Это может быть поединок за титул в полусреднем весе, за титул в легком весе или за пояс BMF. Кто предложит ему больше всего нулей в контракте, того и стоит выбрать"

– менеджер американского бойца

Он отметил, что допустил, что у его клиента будет возможность получить бой с Махачевым. По его словам, если Ислам получит нужную ситуацию в дивизионе, а Гэтжи захочет выйти против него, такая возможность появится.

Напомним, свой последний на данный момент бой Гэтжи провел 15 июня в Белом доме против Илии Топурии. Это был поединок за звание чемпиона UFC в легком весе. Победу одержал американский боец.