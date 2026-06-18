Махачев стал заслуженным мастером спорта России

Исламу Махачеву присвоили звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Ранее он стал послом самбо в мире.

Обладатель чемпионского пояса UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев удостоен звания заслуженного мастера спорта России по самбо. Об этом свидетельствует приказ, размещенный на сайте Минспорта РФ.

Махачев стал послом самбо в мире в 2026 году.

На сегодняшний день Ислам Махачев провел в ММА 29 боев. На его счету 28 побед и одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона UFC в легком весе.

Напомним, свой последний на данный момент бой Махачев провел в ноябре прошлого года. Его соперником был австралиец Джек Делла Маддалена. В следующем бою Махачев сразится с Иэном Мачадо Гэрри из Ирландии. Поединок пройдет 16 августа.