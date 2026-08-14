Вестник Кавказа

Полмиллиона лари на борьбу с последствиями стихии получил Телави

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Селевой поток затопил несколько улиц Телави около месяца назад. На ликвидацию последствий стихийного бедствия правительство выделило деньги из своего резервного фонда

Правительство Грузии выделило Телавскому муниципалитету (регион Кахети) 500 тыс лари на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Об этом информирует администрация правительства республики.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Ираклий Кобахидзе, Минфин предоставил Телавскому муниципалитету средства из резервного фонда правительства.

Напомним, 12 июля в Телави вышла из берегов река Телависхеви, в результате чего селевой поток затопил несколько городских улиц. На территории города выпало 57,3 мм осадков, это 85% месячной нормы для июля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
445 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.