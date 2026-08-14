Полмиллиона лари на борьбу с последствиями стихии получил Телави

Селевой поток затопил несколько улиц Телави около месяца назад. На ликвидацию последствий стихийного бедствия правительство выделило деньги из своего резервного фонда

Правительство Грузии выделило Телавскому муниципалитету (регион Кахети) 500 тыс лари на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Об этом информирует администрация правительства республики.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Ираклий Кобахидзе, Минфин предоставил Телавскому муниципалитету средства из резервного фонда правительства.

Напомним, 12 июля в Телави вышла из берегов река Телависхеви, в результате чего селевой поток затопил несколько городских улиц. На территории города выпало 57,3 мм осадков, это 85% месячной нормы для июля.