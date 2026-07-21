Вестник Кавказа

В Азербайджане население выросло на 11 тыс с начала 2026 года

В Азербайджане население выросло на 11 тыс с начала 2026 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За первое полугодие текущего года общая численность населения Азербайджана увеличилась более чем на 11 тыс человек, достигнув отметки в 10,27 млн жителей.

В Азербайджане с начала года численность населения увеличилась на 11 099 человек и по состоянию на 1 июля 2026 года составила 10 млн 273 тыс 450 человек. Об этом сообщили в Государственном комитете статистики.

​По данным статистики, городские жители составляют 54,3% населения страны, а сельские - 45,7%. Мужчин в республике 49,8%, женщин - 50,2%. На начало июля по экономическим районам граждане распределились так:

  • ​Нахчыванская Автономная Республика - 4,6%;
  • ​Баку - 22,9%;
  • ​Лянкяран-Астаринский район - 9,3%;
  • ​Абшерон-Хызинский район - 8,6%;
  • ​Карабахский район - 7,3%;
  • ​Центрально-Аранский район - 7,1%;
  • ​Газах-Товузский район - 6,6%;
  • ​Шеки-Загатальский район - 6,1%;
  • ​Гянджа-Дашкесанский район - 5,8%;
  • ​Губа-Хачмазский район - 5,4%;
  • ​Миль-Муганский район - 5,2%;
  • ​Ширван-Сальянский район - 4,9%;
  • ​Горно-Ширванский район - 3,2%;
  • ​Восточно-Зангезурский район - 3%.

​Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о проведении в октябре 2029 года первой после восстановления суверенитета всеобщей переписи населения, тогда как предыдущая, прошедшая в 2019 году, зафиксировала преодоление отметки в 10 млн жителей.

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