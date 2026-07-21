В Азербайджане население выросло на 11 тыс с начала 2026 года

За первое полугодие текущего года общая численность населения Азербайджана увеличилась более чем на 11 тыс человек, достигнув отметки в 10,27 млн жителей.
В Азербайджане с начала года численность населения увеличилась на 11 099 человек и по состоянию на 1 июля 2026 года составила 10 млн 273 тыс 450 человек. Об этом сообщили в Государственном комитете статистики.
По данным статистики, городские жители составляют 54,3% населения страны, а сельские - 45,7%. Мужчин в республике 49,8%, женщин - 50,2%. На начало июля по экономическим районам граждане распределились так:
- Нахчыванская Автономная Республика - 4,6%;
- Баку - 22,9%;
- Лянкяран-Астаринский район - 9,3%;
- Абшерон-Хызинский район - 8,6%;
- Карабахский район - 7,3%;
- Центрально-Аранский район - 7,1%;
- Газах-Товузский район - 6,6%;
- Шеки-Загатальский район - 6,1%;
- Гянджа-Дашкесанский район - 5,8%;
- Губа-Хачмазский район - 5,4%;
- Миль-Муганский район - 5,2%;
- Ширван-Сальянский район - 4,9%;
- Горно-Ширванский район - 3,2%;
- Восточно-Зангезурский район - 3%.
Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о проведении в октябре 2029 года первой после восстановления суверенитета всеобщей переписи населения, тогда как предыдущая, прошедшая в 2019 году, зафиксировала преодоление отметки в 10 млн жителей.