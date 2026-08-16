Вестник Кавказа

США назвали сроки начала разоружения ХАМАС

Граната
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В течение следующих тридцати дней ХАМАС может начать процесс разоружения, рассказал спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Разопужение ХАМАС может начаться в течение следующего месяца, такое заявление сделал спецпосланник президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.

Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Также работы по ликвидации части подземных тоннелей ориентировочно начнутся в период от 60 до 90 дней.

"Мы также не собираемся ограничивать право Израиля  самооборону в случае возникновения каких-либо непосредственных угроз. Нам пришлось уточнить, что именно это означает"

 — Джаред Кушнер

Также он отметил, что для реализации всех договоренностей необходимо сотрудничество сторон.

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