США назвали сроки начала разоружения ХАМАС

В течение следующих тридцати дней ХАМАС может начать процесс разоружения, рассказал спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Разопужение ХАМАС может начаться в течение следующего месяца, такое заявление сделал спецпосланник президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.
Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.
Также работы по ликвидации части подземных тоннелей ориентировочно начнутся в период от 60 до 90 дней.
"Мы также не собираемся ограничивать право Израиля самооборону в случае возникновения каких-либо непосредственных угроз. Нам пришлось уточнить, что именно это означает"
— Джаред Кушнер
Также он отметил, что для реализации всех договоренностей необходимо сотрудничество сторон.