Тель-Авив отказался выводить армию с позиций в секторе Газа

Израильская армия не покинет своих позиций в секторе Газа, заявили в Тель-Авиве, уточнив, что прежней останется и позиция Израиля по точечному уничтожению вооруженных радикалов.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) останется у так называемой желтой линии в секторе Газа, такое заявление сделал советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман по итогам встречи главы израильского правительства с зятем президента США Джаредом Кушнером.

"ЦАХАЛ не отойдет от "желтой линии", останется на нынешних позициях и продолжит пресекать любые угрозы своим силам и гражданам"

– Дмитрий Гендельман

Он также подчеркнул неизменность позиции Израиля в связи с точечными ликвидациями вооруженных радикалов.

Советник израильского премьера добавил, что на встрече Нетаньяху с Кушнером говорилось о недопустимости восстановления в секторе Газа до полного разоружения ХАМАС, пишет ТАСС.

"Первым шагом к демилитаризации станет требование к ХАМАС сдать оружие на уничтожение под американским контролем"

– Дмитрий Гендельман