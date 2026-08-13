Переговоры с Оманом по Ормузу затягиваются из-за США и Израиля – МИД Ирана

В МИД Ирана заявили о значительном затягивании процесса переговоров с Оманом по безопасности в Ормузском проливе из-за вмешательства со стороны США и Израиля.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил о затягивании переговорного процесса с Оманом по выработке соглашения о безопасности судоходства из-за вмешательства США и Израиля. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Разработка дорожной карты морского судоходства с Оманом затянулась из-за сложностей в сфере безопасности, вызванных действиями США и сионистского режима, большого числа участников и саботажа со стороны деструктивных сил"

- Эсмаил Багаи

Напомним, ранее в августе Тегеран и Маскат согласовали координаты нового маршрута для защиты коммерческих рейсов. При этом создание совместного механизма безопасности не приведет к немедленному открытию Ормузского пролива, поскольку окончательное возобновление навигации напрямую зависит от дальнейших действий Соединенных Штатов.