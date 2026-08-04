Ормузский пролив пока закрыт: конец перемирия США и Ирана?

Расскажем, что известно про новое перемирие между США и Ираном, закрыт или открыт Ормузский пролив, какие Иран и США выдвинули условия, что сейчас происходит в Ормузском проливе и сколько судов проходит, на какой стадии переговоры Ирана и Омана, а также когда закончится война между США и Ираном.

США и Иран заключат новое перемирие?

На сегодняшний день ситуация вокруг перемирия США и Ирана остается неопределенной из-за противоречивых заявлений посредников. По информации пакистанских правительственных источников, американская и иранская стороны согласились на продление перемирия в рамках меморандума, который истекает в начале следующей недели. Но конкретный период продления озвучен не был.

Довольно быстро высокопоставленный источник из ИРИ опроверг эту информацию, заявив Reuters, что обсуждения о продлении перемирия не велись, поскольку нечего было продлевать. Источник объяснил, что соглашение о перемирии было нарушено американцами вскоре после его достижения.

Американский президент Дональд Трамп заявлял о конце соглашения 7 июля, а МИД ИРИ объявило о его "приостановке" неделю спустя. В период с 8 по 24 июля стороны обменялись военными ударами: Вашингтон атаковал цели внутри Ирана, а Тегеран отвечал ударами по американским военным объектам и оборудованию в ближневосточных государствах.

Ранее глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф рассказал Bloomberg, что противоборствующие стороны близки к достижению "некоего рода договоренности". Однако глава МИД ИРИ Аббас Аракчи опроверг информацию о прямых переговорах с США, указав, что обмен сообщениями происходит исключительно через посредников.

Закрыт или открыт Ормузский пролив?

Ормуз остается фактически закрытым для нормального коммерческого судоходства. Экс-главком КСИР, недавно назначенный секретарем Высшего совета нацбезопасности ИРИ, Мохсен Резаи заявил, что пока американцы не примут иранские условия, Ормуз не откроется. Трамп, напротив, утверждает, что Соединенные Штаты, а не Иран, сохраняют "полный контроль" над проливом.

Какие Иран выдвинул условия?

Высший совет нацбезопасности ИРИ выдвинул довольно жесткие условия для открытия Ормуза:

прекращение угроз и оскорблений, а также атак против Ирана и его союзников в Ираке, Ливане, Йемене и Палестине;

снятие морской блокады с иранских портов и вывод американских сил из окрестностей Ирана;

компенсация ущерба от "навязанных войн" - имеются в виду война этого года, и 12-дневная война с Израилем в июне 2025 года, к которой также присоединились США;

снятие санкций и разморозка иранских активов - по оценкам, до $100млрд.

Иранские официальные лица также пояснили, что любые договоренности с Оманом по новым судоходным маршрутам не равнозначны полному снятию ограничений на проход через пролив. Представители КСИР дополнительно акцентировали, что возобновление полноценного судоходства по проливу возможно исключительно после безоговорочного удовлетворения США всех требований Тегерана и не увязано с итогами двусторонних консультаций с Маскатом.

Каковы условия США Ирану?

В начале этой недели глава Белого дома заявил, что потребует от иранцев компенсации за ущерб за последние несколько десятилетий. Американский лидер потребовал, чтобы Иран компенсировал семьям 17 американских моряков, погибших на военном корабле в результате атаки в 2000 году в Йемене (ответственность за которую была возложена на "Аль-Каиду", а не на Иран). Глава государства также потребовал компенсации для семей иранских протестующих, погибших о время антиправительственных беспорядков, и заявил, что Исламская Республика должна нести ответственность еще и за ущерб, причиненный народам Ливана, Сирии, Йемена и Газы.

Получается, что власти Ирана требуют компенсации от США за войну, в то время как Трамп требует компенсации от ИРИ. Новые требования американского лидера особенно проблематичны, поскольку они затрагивают вопросы, не относящиеся к текущему конфликту. Вашингтон также настаивает, что любое будущее соглашение не должно давать ИРИ свободу контролировать коммерческое судоходство в проливе. Американские официальные лица неоднократно исключали любую сделку, которая позволила бы Исламской Республики тем или иным образом взимать плату за прохождение пролива.

Сколько судов проходит через Ормузский пролив?

Судоходство через Ормуз сократилось до критического минимума. Согласно данным Kpler, 11 августа через пролив прошло всего 8 судов - это ниже средней отметки за последние 10 дней и самый низкий суточный показатель с 5 августа. Отдельные данные LSEG зафиксировали 11 транзитов во вторник по сравнению с 14 днем ранее. Нынешний уровень судоходства составляет менее 10% от довоенного, что свидетельствует о масштабе нарушений в этом критическом морском пути.

Что сейчас происходит в Ормузском проливе?

11 августа военные США нанесли удар по грузовому судну под панамским флагом в акватории Оманского залива. По утверждению американской стороны, судно следовало в иранский порт и пыталось прорвать установленную США морскую блокаду. Вертолет выпустил ракеты по судну, в результате чего было выведено из строя его рулевое управление.

В тот же день в Баб-эль-Мандебском проливе произошла атака йеменских хуситов на саудовское грузовое судно. По данным властей Йемена, жертвами стали шесть человек: четыре члена экипажа египетского судна и двое йеменских спасателей, прибывших на помощь, еще десять человек получили ранения. Позднее подконтрольные хуситам СМИ сообщили, что атакованное судно перевозило военную технику Саудовской Аравии. Кроме того, хуситы нанесли ракетные удары по порту Моха, расположенному недалеко от Баб-эль-Мандеба.

На какой стадии переговоры Ирана и Омана?

В Исламской Республике сообщили, что переговоры с оманской стороной о будущем управлении Ормузом находятся на "заключительной стадии". Представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи поведал, что обсуждения продвигаются "гладко и конструктивно". Он указал, что стороны достигли понимания по карте судоходных маршрутов, хотя некоторые технические вопросы все еще остаются нерешенными. По словам Багаи, обсуждаются механизмы обеспечения безопасного морского движения, защиты окружающей среды и борьбы с преступлениями, а также вопросы оплаты морских услуг. Тегеран подчеркнул, что консультации с Маскатом - это двусторонний процесс по определению безопасного маршрута для международного судоходства, не имеющий отношения к политическим дрязгам.

Катар, который также выступает посредником в конфликте, заявил о позитивных сигналах как из Тегерана, так и из Маската относительно открытия Ормуза. Однако Багаи подчеркнул, что любое соглашение с Оманом не повлияет на условия полной разблокировки водного пути, зависящих исключительно от выполнения требований к Вашингтону.

Когда закончится война между США и Ираном?

Прогнозы относительно окончания войны остаются противоречивыми. Трамп неоднократно заявлял, что война "закончится довольно скоро", в том числе и в недавнем интервью. Однако реальная ситуация указывает на то, что тупик может сохраняться, поскольку обе стороны выдвигают максималистские требования, а эскалационная риторика затрудняет дипломатический прорыв. При этом сообщалось о растущих опасениях по поводу истощения американских запасов боеприпасов, что ставит под сомнение способность продолжать военные операции против ИРИ.

В целом дипломатическая активность в августе указывает на попытку сторон выйти из затяжного противостояния. В том числе президент ИРИ Масуд Пезешкиан ранее заявил о необходимости прекратить состояние "ни войны, ни мира", подчеркнув, что текущий момент наиболее подходит для соглашения с Вашингтоном. При этом КСИР сохраняет максималистскую позицию, заявляя, что открытие пролива зависит исключительно от принятия США всех иранских условий.

Технический прогресс с Оманом создает основу для временного решения, но не отменяет политических требований Тегерана. Таким образом, завершение войны маловероятно в ближайшие недели. Наиболее реалистичным сценарием остается постепенное снижение интенсивности боевых действий, что наблюдается уже сейчас, при сохранении тупика вокруг Ормуза на несколько месяцев. Полноформатные мирные переговоры между США и Ираном на данный момент возможны лишь после урегулирования вопросов управления проливом и создания надежного механизма контроля за соблюдением договоренностей.