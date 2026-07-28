Вестник Кавказа

Турпоток в Кавказский заповедник вырос в пять раз

Турпоток в Кавказский заповедник вырос в пять раз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пятикратно увеличился поток туристов в Кавказский заповедник за последние пять лет. На фоне роста турпотока животные стали избегать троп.

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике за пять лет поток туристов увеличился в пят раз, говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

В сообщении отмечается, что стало меняться поведение животных – зачастую туристы ведут себя излишне активно и шумят, поэтому обитатели заповедника стараются избегать массового скопления людей, уходят от троп.

"Кавказский заповедник - один из семи ООПТ, где этим летом началась реализация проекта по формированию первой национальной Сети фотомониторинга России RUSSIA-CAMMON. В рамках программы Кавказский заповедник получил 40 комплектов фотоловушек"

– пресс-служба

Фотоловушки помогут оценить, как животные реагируют на присутствие человека, как меняется их режим дня и какие виды животных сильнее реагируют на вмешательство человека.

Отметим, что заповедник имени Х.Г. Шапошникова находится на стыке Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесской Республики, это старейший заповедник на Кавказе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1065 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.