Турпоток в Кавказский заповедник вырос в пять раз

Пятикратно увеличился поток туристов в Кавказский заповедник за последние пять лет. На фоне роста турпотока животные стали избегать троп.

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике за пять лет поток туристов увеличился в пят раз, говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

В сообщении отмечается, что стало меняться поведение животных – зачастую туристы ведут себя излишне активно и шумят, поэтому обитатели заповедника стараются избегать массового скопления людей, уходят от троп.

"Кавказский заповедник - один из семи ООПТ, где этим летом началась реализация проекта по формированию первой национальной Сети фотомониторинга России RUSSIA-CAMMON. В рамках программы Кавказский заповедник получил 40 комплектов фотоловушек"

– пресс-служба

Фотоловушки помогут оценить, как животные реагируют на присутствие человека, как меняется их режим дня и какие виды животных сильнее реагируют на вмешательство человека.

Отметим, что заповедник имени Х.Г. Шапошникова находится на стыке Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесской Республики, это старейший заповедник на Кавказе.