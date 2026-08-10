Турция меняет логистику с Россией из-за рисков на Черном море - СМИ

Турция все чаще перенаправляет грузы, получатель которых - Россия, через Азербайджан, Грузию или Иран из-за рисков для гражданских судов в Черном море: доставка морем из Турции в Новороссийск уже значительно подорожала.

Турецкие грузы, адресованные России, все чаще отправляются через Азербайджан: доставка морем из Турции в Новороссийск в августе резко подорожала из-за введения "военных" надбавок, пишет турецкая газета Milliyet.

В условиях роста рисков для гражданских судов в Черном море часть грузов отправляется из страны автотранспортом через Грузию, Азербайджан и Иран, а часть - морем в Санкт‑Петербург или даже на Дальний Восток, чтобы снизить издержки и сохранить сроки поставок, передает Sputnik Азербайджан.

А пока судовладельцы начали применять на линии между Турцией и российским портом Новороссийск дополнительную "военную" надбавку за риск, размер которой – от $500 до $1 тыс за TEU (20‑футовый эквивалент контейнера), что в два‑три раза больше обычной платы за перевозку груза, а это - серьезная нагрузка на экспортеров.

"Усиление угроз безопасности для коммерческих судов и инфраструктуры вокруг портов на Черном море начало напрямую влиять на перевозки по маршруту Турция – Новороссийск. Мы видим, что в некоторых тарифах надбавка стала равна или даже превышает основную стоимость фрахта"

- президент Международной ассоциации поставщиков транспортных и логистических услуг Бильгехан Энгин

Еще один тренд сложившейся ситуации – судовладельцы перекладывают дополнительные сборы на грузоотправителей или грузополучателей, что ведет к увеличению общих торговых издержек и смене ценников на товары.