Вестник Кавказа

"Иберия 1999" вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

"Иберия 1999" вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Иберия 1999" принимал дома "Ларн" в рамках 3-го раунда квалификации ЛЕ. В следующий раунд пробилась тбилисская команда.

В Тбилиси завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27 между "Иберией 1999" (Грузия) и "Ларном" (Северная Ирландия).

В основное время команды сыграли вничью.

Счет на 74-й минуте открыл полузащитник хозяев Вахо Бедошвили. Гости ответили точным ударом защитника Джеймса Симпсона на 74-й минуте. Игра перешла в дополнительное время, в котором сильнее оказалась грузинская команда. Победный мяч забил на 102-й минуте Ника Сихарулашвили.

Таким образом, в раунд плей-офф квалификации вышла "Иберия 1999".

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