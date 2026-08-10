"Иберия 1999" вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

ФК "Иберия 1999" принимал дома "Ларн" в рамках 3-го раунда квалификации ЛЕ. В следующий раунд пробилась тбилисская команда.
В Тбилиси завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27 между "Иберией 1999" (Грузия) и "Ларном" (Северная Ирландия).
В основное время команды сыграли вничью.
Счет на 74-й минуте открыл полузащитник хозяев Вахо Бедошвили. Гости ответили точным ударом защитника Джеймса Симпсона на 74-й минуте. Игра перешла в дополнительное время, в котором сильнее оказалась грузинская команда. Победный мяч забил на 102-й минуте Ника Сихарулашвили.
Таким образом, в раунд плей-офф квалификации вышла "Иберия 1999".