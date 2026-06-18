Ильхам Алиев заявил о строительстве новых СЭС в Нахчыване

Лидер АР Ильхам Алиев высоко оценил потенциал Нахчывана в контексте развития солнечной энергетики. По словам президента страны, здесь планируется строительство новых СЭС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего визита в Нахчыван заявил о потенциале солнечной энергетики в регионе. По словам лидера АР, власти планируют построить новые солнечные электростанции в регионе на сотни мегаватт.

По словам главы государства, под эти цели власти выделили свыше 600 га территории. Как отметил Ильхам Алиев, Нахчыван является наиболее подходящим местом для развития солнечной энергетики в стране.

"Потенциал солнечной энергии в Нахчыване огромен. Согласно проведенному мониторингу и точному анализу самым благоприятным местом для производства солнечной электроэнергии на территории Азербайджана является Нахчыван"

– Ильхам Алиев