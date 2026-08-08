Вестник Кавказа

Азербайджан поставил рекорд по транзитным перевозкам

Грузоперевозки по железной дороге
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Более 9 млн т грузов перевезли через территорию Азербайджана в этом году. Рост грузоперевозок составил 12% за год.

Через территорию Азербайджана за первые семь месяцев года перевезли свыше 9 млн т грузов. Это стало рекордом за последние пять лет. 

По информации транспортного ведомства страны, этот показатель почти на 12% выше в годовом значении. Поставки товаров и ресурсов по МТК "Восток-Запад" выросли на 16%, загруженность коридора "Север-Юг" выросла на 14%. 

Как заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов, рост перевозок связан как с технологическим совершенствованием логистической системы, так и с геополитической ситуацией, в рамках которой выросло значение транспортных маршрутов через АР.

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