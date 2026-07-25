ФАС до конца 2026 года приостановила спецправила расчета цен на топливо при госзакупках

Официальный приказ о приостановке до конца 2026 года действия специальных правил определения цен при закупках топлива для государственных и муниципальных нужд издан ФАС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года приостановила действие специальных правил определения цен при закупках топлива для государственных и муниципальных нужд. Данная информация следует из опубликованного приказа ведомства.

Указанный документ замораживает применение прежнего порядка, согласно которому базой для расчета стоимости выступали биржевые и внебиржевые договоры на основе данных Петербургской биржи, а при отсутствии необходимых индексов использовалась статистика Росстата.

Напомним, что аналогичные меры ранее приняло правительство РФ, заморозив порядок расчета стоимости при государственных закупках моторного топлива на период до конца 2026 года.