Вестник Кавказа

ФАС до конца 2026 года приостановила спецправила расчета цен на топливо при госзакупках

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный приказ о приостановке до конца 2026 года действия специальных правил определения цен при закупках топлива для государственных и муниципальных нужд издан ФАС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года приостановила действие специальных правил определения цен при закупках топлива для государственных и муниципальных нужд. Данная информация следует из опубликованного приказа ведомства.

Указанный документ замораживает применение прежнего порядка, согласно которому базой для расчета стоимости выступали биржевые и внебиржевые договоры на основе данных Петербургской биржи, а при отсутствии необходимых индексов использовалась статистика Росстата.

Напомним, что аналогичные меры ранее приняло правительство РФ, заморозив порядок расчета стоимости при государственных закупках моторного топлива на период до конца 2026 года.

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