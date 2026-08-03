Курорты Сочи на ночь станут площадками для астрономов

Горные курорты Сочи на одну ночь станут площадками для наблюдения за звездопадом Персеиды – их оборудовали в горах, сообщили в администрации города-курорта.
"Метеоритный поток Персеиды по праву считается одним из самых впечатляющих астрономических событий года. В нынешнем году пик активности Персеид придется на ночь с 12 на 13 августа: в этот период можно наблюдать до нескольких десятков метеоров в час"
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Такие локации для астрономов-любителей выбраны неслучайно: этим явлением лучше всего любоваться вдали от городов, когда засветка от иллюминации ощутимо снижает видимость звезд, передает ТАСС.
Одна из смотровых площадок будет работать в высокогорной долине Цирк 2 на курорте Красная Поляна – она раскинется на высоте свыше 2 тыс м над уровнем моря.
Еще одна площадка заработает в горном кемпинге "Нахазо" на высоте 1,9 тыс м над уровнем моря, а в высокогорном кемпинге "Звездная Поляна" в ночь с 12 на 13 августа приглашенные астрономы в ходе чайной церемонии расскажут о метеоритном потоке Персеиды.